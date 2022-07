Hochzinsanleihen „Spätestens im Herbst kommt der Wendepunkt bei der Inflation“

Besteht die Gefahr, dass die Zentralbanken am Ende die Zinsen zu stark erhöhen?

Dieses Risiko besteht immer. In den Notenbanken arbeiten schließlich auch nur Menschen, die manchmal Fehler machen. Außerdem sind sowohl die Inflation als auch die Beschäftigungsquote, an denen sich Notenbanker orientieren, sehr rückwärtsgewandte Indikatoren. Wir rechnen damit, dass es spätestens im Herbst bei der Inflation zu einem Wendepunkt kommen wird. In den USA könnte das sogar schon früher der Fall sein. Dann rechnen wir damit, dass sich die Teuerung etwa ein bis zwei Prozentpunkte über dem einpendelt, was wir in den vergangenen Jahren gesehen haben.