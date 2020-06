Höchster Stand seit Anfang März Ölpreise setzen Erholungsrally fort

Die Organisation Erdöl produzierender Staaten (Opec) und die anderen Länder hatten sich im April darauf verständigt, die Öl-Förderung um 9,7 Millionen Barrel pro Tag für die Monate Mai und Juni zu kürzen.



Die Ölpreise befinden sich nach dem Corona-Crash seit Ende April auf einem Erholungskurs. So stieg der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent seit dem Mitte April erreichten Tief inzwischen wieder um rund 170 Prozent. Auch die Preise für die US-Sorte WTI zogen wieder kräftig an. Im Zuge der Coronakrise waren die Ölpreise kollabiert - so fiel der Brent-Preis von rund 60 Dollar Mitte Februar bis auf 16 Dollar im April.



