Hohe Ölpreise: USA arbeiten an koordinierter Freigabe von Ölreserven

Die US-Regierung arbeitet angesichts der nach dem russischen Angriff auf die Ukraine stark gestiegenen Preise für Rohöl an einer weltweit koordinierten Freigabe von Ölreserven. Das werde gerade mit der in Paris ansässigen Internationale Energieagentur (IEA) beraten, sagte ein Regierungsmitarbeiter am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Der Plan befinde sich allerdings noch in einem „frühen Stadium“, sagte ein Insider mit Kenntnis der Gespräche. Der Ölpreis war zuvor über die Marke von 100 Dollar pro Barrel gestiegen.