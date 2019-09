Hohe Schulden, wenig Cashflow Vapiano hat fast kein Eigenkapital mehr

Drei Monate Zeit haben börsennotierte Gesellschaften, um Aktionären ihren Halbjahresabschluss zu präsentieren. Dass Unternehmen tatsächlich mal in die Nähe dieser Marke kommen, ist selten. Die Kölner Restaurantkette Vapiano aber ließ ihre Aktionäre lange schmoren. Erst am 11. September, also rund zweieinhalb Monate nach Halbjahresende, stellte Vapiano seinen mit Spannung erwarteten Bericht vor. Das Unternehmen steckt zwei Jahre nach dem Börsengang in einer schweren Krise, weil es sich bei der Expansion verhoben hat und unter Gästeschwund leidet. Der Aktienkurs hat sich seit dem Hoch etwa gefünftelt. Nun also können die gebeutelten Aktionäre aus erster Hand nachlesen, wie es um das Unternehmen bestellt ist – beziehungsweise war.