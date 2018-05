Hongkong Airlines: Chinesische HNA-Fluggesellschaft peilt Börsengang an

Peking/HongkongDer hoch verschuldete chinesische Mischkonzern HNA will einem internen Dokument zufolge seine Fluggesellschaft Hongkong Airlines an die Börse bringen. Vor der „kurz- bis mittelfristig“ geplanten Börsennotierung klopft der Deutsche-Bank-Großaktionär bei Investoren an, um 350 Millionen Dollar über die Ausgabe neuer Aktien einzusammeln, wie aus den von Reuters eingesehenen Unterlagen hervorgeht.