Hot oder Cold Wallet? So schützen Sie Ihr Krypto-Vermögen

Die Entwicklungen rund um die Kryptobörse FTX haben deutlich gezeigt: Der Spruch „Not your keys, not your coins“ bleibt einer der wichtigsten Grundsätze, wenn man seine Bitcoins auch in turbulenten Zeiten sicher aufbewahren will. Zahlreiche FTX-Kunden, die ihre Coins bis zuletzt bei der inzwischen insolventen Börse aufbewahrt hatten, kommen nun nicht mehr an ihre Einlagen und müssen im schlimmsten Fall mit dem Totalverlust rechnen.