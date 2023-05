Hugo Boss-Hauptversammlung 2023 Wie viel Dividende bringt die Hugo Boss-Aktie?

Nach dem Rekordjahr 2022 strebt Hugo Boss weiteres Wachstum an. Dies gab Konzernchef Daniel Grieder während der jüngsten Bilanzpressekonferenz bekannt. Grieder betonte: „Wir werden 2023 zu einem weiteren Rekordjahr für unser Unternehmen machen und unser mittelfristiges Umsatzziel von vier Milliarden Euro bereits in diesem Jahr erreichen und damit deutlich früher als erwartet.“ Für 2023 plant das Unternehmen ein Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich und eine Steigerung des operativen Gewinns (Ebit) um fünf bis zwölf Prozent. Im Vorjahr verzeichnete Hugo Boss einen Umsatzanstieg von 27 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro und einen Zuwachs des Ebit um 47 Prozent auf 335 Millionen Euro – ein Rekordjahr für das Unternehmen, ungeachtet von Inflation und Rezession. Die Aktionäre sollen am Wachstum teilhaben, indem die Dividende um 30 Cent auf 1,00 Euro pro Aktie erhöht wird. Diesen Vorschlag wird der Vorstand von Hugo Boss am Tag der Hauptversammlung präsentieren