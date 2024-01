Huthi-Rebellen: Nach Attacken im Roten Meer: Reederei-Aktien im Höhenflug

Die Lage im Welthandel ist so kompliziert und teuer wie seit der Lieferketten-Krise in der Corona-Pandemie nicht mehr. Die Angriffe der Huthi-Rebellen auf Frachtschiffe und der jüngste Gegenschlag der USA und Großbritanniens machen den Seeweg über das Rote Meer zum Sicherheitsrisiko. Ironischerweise zählen bei solchen Turbulenzen in der Regel genau die Unternehmen zu den größten Gewinnern, die unmittelbar von den Komplikationen betroffen sind. Allen voran die Reedereien: Die Börsen haben mit teils kräftigen Kurssteigerungen in dem Sektor reagiert. Sind die Reederei-Aktien für Anleger jetzt interessant?