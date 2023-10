HV-Saison 2023 Virtuelle Hauptversammlung: Immer Ärger mit dem Stream

Ein möglicher Grund: In diesem Jahr fanden auffallend viele virtuelle HVs gleichzeitig statt. An einem einzigen Tag im Mai hatten fast 30 Unternehmen, die in Indizes der Dax-Familie enthalten sind, ihr HV-Termine angesetzt. Gleich vier Konzerne aus dem Dax 40 – Deutsche Bank, E.On, Fresenius, Vonovia – starteten ihren Stream an diesem Tag auch noch zur selben Uhrzeit. Parallel an mehreren HVs teilzunehmen ist im digitalen Format zwar theoretisch möglich, in der Praxis aber kaum zu stemmen. Einige Aktionärsschützer halten Parallel-Terminierungen nicht für Zufall, sondern wittern hier Taktik vonseiten der Unternehmen.