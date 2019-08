Hypothekenpapiere: Vorzeigefonds von Pimco verzockt sich mit US-Hypotheken

New York Die Vorliebe für Hypothekenpapiere bremst das Aushängeschild des US-Vermögensverwalters Pimco. Der Pimco Income Fund, mit einem verwalteten Vermögen von 130 Milliarden Dollar der größte aktiv gemanagte Fonds überhaupt, hinkt in diesem Jahr mit einer Rendite von 4,68 Prozent bisher 93 Prozent aller Fonds in diesem Segment hinterher, wie Daten von Morningstar zeigen.