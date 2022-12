Im Schnitt 15 Prozent Rendite So liefen unsere favorisierten Dividenden-Aktien 2022

Der bayerische Versicherer Munich Re kommt erwartungsgemäß gut durch die Krise. Schäden durch Naturkatastrophen zehren zwar am Ergebnis der Münchener, allein der Hurrikan Ian kostet sie 1,6 Milliarden Euro – aber das liegt in der Natur des Geschäfts. Und das brummt: Die in den nächsten Wochen anstehenden Erneuerungsrunden dürften positiv für die Münchener ausfallen, vor allem dürfte dabei die Inflation eingerechnet werden. Jüngst hob die Konzernleitung die Gewinnprognose auf vier Milliarden Euro an.