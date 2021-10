Immobiliengesellschaft Nach Short-Attacke: Adler Group weist Vorwürfe zurück

Die BaFin erklärte am Nachmittag, die in Perrings Report geäußerten Vorwürfe gegen die Adler Group Ernst zu nehmen und die darin erhobenen Vorwürfe zu prüfen. „Wenn sich daraus Verdachtsmomente für Straftaten ergeben, zeigen wir diese bei der zuständigen Staatsanwaltschaft an.“



Die Gesellschaft selbst gab am späten Nachmittag nur eine pauschale Stellungnahme ab. Darin heißt es, der Report enthalte Unterstellungen, die Adler auf das Schärfste zurückweise. „Ein zentraler Vorwurf lautet, dass die von Adler in ihren Bilanzen angesetzten Immobilienwerte überhöht seien. Dies ist nachweislich falsch“, so die Gesellschaft. Der Report enthalte zahlreiche weitere nicht zutreffende Anschuldigungen. „Adler bereitet derzeit eine ausführliche Replik zu diesen Anschuldigungen vor und wird zeitnah dazu Stellung nehmen.“ Fragen der WirtschaftsWoche ließ das Unternehmen bislang unbeantwortet.