Immobilienkonzern: Deutsche Wohnen vor Aufstieg in die oberste Börsenliga

Kritik an der Deutsche Wohnen ist schon lange vor dem Mietendeckel laut geworden. Viele Politiker und Bürger halten das Unternehmen für einen reinen Spekulanten, der für steigende Mietpreise verantwortlich sei. Auf Hauptversammlungen gibt es immer wieder Proteste. Vorstandschef Michael Zahn hält dagegen, Deutsche Wohnen biete Immobilien in mittlerer Qualität an, die bezahlbar seien. Zudem seien Ausgaben für Sanierungen in den letzten Jahren deutlich gesteigert worden.