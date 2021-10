Immobilienunternehmen Nach Leerverkäufer-Attacke: Adler Group will Wohnungen an LEG Immobilien verkaufen

Mit dem angestrebten Verkauf eines Immobilienportfolios an die LEG Immobilien geht die jüngst in schwieriges Fahrwasser geratene Adler Group in die Offensive. Mehr als 15.000 Wohneinheiten sollen demnach – vorbehaltlich der üblichen Prüfung des Bestandes – veräußert werden, wie beide Unternehmen am Montag mitteilten. Das entspricht einem Fünftel seines Wohnungsbestandes.