Importstopp für russisches Öl? Ölpreise steigen auf höchsten Stand seit 2008

Die am Wochenende gemeldeten Fortschritte in den Atomverhandlungen mit dem Iran würden in den Hintergrund treten, sagte Fritsch. „Möglicherweise könnte in dieser Woche eine Einigung auf die Wiederbelebung des Abkommens von 2015 erzielt werden.“ Sollten danach die US-Sanktionen gegen iranische Ölexporte aufgehoben werden, würde der Weg für Öl aus dem Iran geebnet. „Allerdings würde das einen Wegfall der russischen Öllieferungen bei weitem nicht ausgleichen können.“



