Importzölle für EU-Autohersteller: Trump-Drohung belastet Autoaktien – vor allem die Papiere von BMW

Die Sorgen um Strafzölle auf europäische Autos seien zwar nicht neu, sagte ein Händler. Ihre Ankündigung sei aber ein Risiko für die deutschen Hersteller, auch wenn die Nettoimporte der USA in den vergangenen Jahren merklich zurückgegangen seien. Sollten in Mexiko produzierte Autos und Autoteile nicht unter die Strafzölle fallen, wäre BMW am stärksten von US-Zöllen betroffen. Denn die Münchener exportierten einen vergleichsweise hohen Anteil ihre Fahrzeuge in die USA, da sie im US-Werk in Spartanburg lediglich die Modelle des Geländewagens „X“ produzierten.