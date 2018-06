In den TecDAX rückt Siemens Healthineers AG auf und ersetzt Aumann. Die Aumann-Aktien wechseln die Branchenklassifizierung und werden künftig nicht mehr dem Technologie-Segment zugeordnet. Der TecDAX umfasst 30 Werte, die einen Fokus auf Technologie haben.

Wichtig sind Veränderungen in den Indizes vor allem für Fonds, die die Indizes exakt nachbilden. Außerdem bedeutet die Aufnahme in einen namhaften Index in der Regel mehr Aufmerksamkeit für diese Unternehmen, insbesondere von Seiten internationaler Investoren. Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der Aktienindizes der Deutsche Börse AG ist der 5. September 2018.

Die Deutsche Börse hat kürzlich Änderungen für die Aufnahme von Unternehmen in die Indizes MDax, SDax und TecDax bekannt gegeben. Künftig wird die Trennung nach den Segmenten Tech und Classic aufgehoben. Somit können auch Unternehmen des Technologie-Segments in den MDax oder SDax aufgenommen werden. Zum anderen können Dax-Unternehmen, die den Technologie-Sektoren zugeordnet sind, auch in den TecDAX-Index.