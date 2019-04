Indexfonds : ETFs können Herdenverhalten verstärken

Der ETF-Boom hat jedoch nicht nur positive Seiten. So hat der Weltwährungsfonds bereits in seinem Finanzstabilitätsbericht vom Vorjahr festgestellt, dass Anleger ihre Indexfonds täglich handeln können, was für die in einem Index enthaltenen Wertpapiere nicht immer gilt. Beispiel: Fließt frisches Anlegergeld in einen Indexfonds, muss der Fonds die im Index gehaltenen Werte schnellstmöglich nachkaufen. Bei einzelnen Papieren kann das zu Kursausschlägen führen, weil in diesem Moment gerade niemand verkaufen will.