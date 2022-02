Indexfonds Wo ETFs besser abschneiden als aktiv verwaltete Fonds

Bei Aktienanlagen in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) fuhren Anlegerinnen und Anleger zuletzt mit aktiven Fonds in vielen Fällen besser als mit ETFs. Rund 62 Prozent der Portfoliomanager gelang es, den Vergleichsindex zu schlagen. In den vergangenen vier Jahren hat sich die Outperformance-Ratio von Fonds in dieser Kategorie stetig verbessert. 2021 war das gute Ergebnis vor allem darauf zurückzuführen, dass chinesische Aktien in einigen aktiv verwalteten Asien-Pazifik-Portfolios ein niedrigeres Gewicht haben als im Index. Die Kurse vieler China-Titel waren im vergangenen Jahr unter Druck geraten, das belastete den Index MSCI Asia Pacific ex Japan.