Indexprodukte ETF & Co.: Die bisherige Bilanz 2023 gewinnen... der Bitcoin und die Griechen

Diese Krise der erneuerbaren Energien bekommen auch einige ETF-Anleger zu spüren. Denn im Segment der europäischen Aktien-ETFs schnitten in diesem Jahr Indexfonds auf Wind-, Solar- und Wasserstoffaktien bisher am schlechtesten ab: minus 26,7 Prozent.



In der Morningstar-Statistik ganz hinten landete der Global X Renewable Energy von der Schweizer Bank UBS: minus 28,5 Prozent in diesem Jahr. Vor allem der dänische Projektierer Orsted zog die ETF-Performance nach unten. Orsted verlor in diesem Jahr mehr als die Hälfte seines Börsenwerts. Die Dänen mussten zwei Offshore-Windparks in den USA stornieren.