Indexumbau Unruhe im SDax: Grenke raus, Auto1 rein

Vollständig geprüfte Zahlen will Grenke am 21. Mai vorlegen und dabei mit dem Geschäftsbericht auch über die vertiefte Untersuchung durch den regulären Buchprüfer KPMG berichten. Für den Erhalt der Indexnotierung kommt dies aber zu spät.



Mehr zum Thema: Der in der Kritik stehende SDax-Wert vermeldete am Freitag einen Gewinn für 2020. Angesichts der laufenden Untersuchungen zu Vorwürfen eines Leerverkäufers verkam das aber zur Nebensache.