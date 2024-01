Indien-ETFs So können Anleger per Indexfonds in Indien investieren

Eine Euro-Alternative wäre der Amundi MSCI India ETF (ISIN: LU1681043086). Hier fallen Kosten von 0,8 Prozent pro Jahr an. Der ETF verwaltet derzeit knapp 190 Millionen Euro und läuft daher nicht Gefahr, bald wieder geschlossen zu werden. Er ist allerdings Swap-basiert. Der Anbieter holt sich also die Wertentwicklung des Index über ein Tauschgeschäft; im Fondsportfolio selbst liegen andere Werte. Die Risiken von Swap-ETFs sind aber überschaubar. Sowohl der iShares- als auch der Amundi-ETF sind thesaurierend, legen also eventuell anfallende Dividenden wieder an, statt sie auszuschütten.