Indische Aktien Warum der Fall Adani auch deutsche Anleger betrifft

Indien-Investoren waren bereits im vergangenen Jahr zurückhaltender geworden. Wie in Europa und den USA schoss auch in Indien die Inflation über das Ziel der Notenbank hinaus. Die reagierte mit Zinsanhebungen. Nach mehreren Zinsschritten liegt der Leitzins in Indien inzwischen bei 6,25 Prozent. Westliche Anleger dürften nicht nur von der aggressiven Geldpolitik verschreckt worden sein, sondern auch davon, dass sich Indien nach Russlands Angriff auf die Ukraine an die Seite des Kremls gestellt hat.