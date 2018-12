Industriegasunternehmen Linde zieht in den Stoxx Europe 50 ein

Linde ist das achte Unternehmen aus dem deutschen Leitindex Dax, das zugleich Teil des Stoxx Europe 50 ist. Dort werden bisher schon Siemens, SAP, die Allianz, Bayer, BASF, Daimler und die Deutsche Telekom geführt. Linde-Aktien stiegen am Dienstag gegen den Börsentrend um 1,7 Prozent auf 143,45 Euro. In New York hatten sie am Montag 3,3 Prozent zugelegt.