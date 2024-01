Inflationsrechner 2024 Berechnen Sie online, wie sich Ihre Kaufkraft entwickelt

Die Inflationsrate gibt vereinfacht ausgedrückt die Preissteigerung in einem Land oder einer Währungsunion über einen bestimmten Zeitraum an. Im Euroraum beträgt sie in der Regel zwischen einem und zwei Prozent pro Jahr. Aktuell ist jedoch die Inflation in Deutschland und in vielen benachbarten Ländern trotz der jüngsten Abflachung weiterhin höher. In Deutschland lag die Inflation noch bei 3,2 Prozent oberhalb des Vorjahreswertes. Dies wirkt sich direkt auf die Ersparnisse der Bürger aus. Während möglicherweise heute 1000 Euro ausreichen, könnten sie aufgrund der Inflation in 30 Jahren weniger wert sein. Die steigenden Preise führen zu einem Verlust der Kaufkraft.