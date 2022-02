Insiderbericht Onlinehändler MeinAuto steht wieder zum Verkauf

Knapp ein Jahr nach dem gescheiterten Börsengang soll der Online-Autohändler MeinAuto Insidern zufolge an den nächsten Finanzinvestor verkauft werden. Von einem neuen Anlauf an die Börse habe sich der britische Eigentümer Hg verabschiedet, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Abschreckend wirkte die schlechte Kursentwicklung des Gebrauchtwagenhändlers Auto1, in dessen Sog MeinAuto im Frühjahr 2021 an die Börse gehen wollte. Die Auto1-Aktie notiert derzeit mit 16,50 Euro 70 Prozent unter ihrem Höchststand, der kurz nach dem Börsengang erreicht worden war. Bei der Bewertung dürfte Hg daher auch bei MeinAuto Abstriche machen müssen.