Instabiler Stablecoin Wie der FTX-Crash den Anhängern von Kryptoguru Julian Hosp zusetzt

Auch in Deutschland hat Hosp Probleme, nämlich mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die ermittelt wegen des Verdachts unerlaubter Geschäfte gegen Cake Pte. Ltd., das hinter der in Singapur ansässigen Handelsplattform Cake Defi steht. Hosps Kryptounternehmen habe nämlich keine Lizenz für Geschäfte in Deutschland. Im Oktober hieß es zuletzt von Hosp, man habe schon länger einen umfangreichen Fragenkatalog der BaFin zu dem Thema beantwortet.