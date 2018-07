Nach all dem Gesagten ist letztlich in Rechnung zu stellen, dass die Aktienkurse sich auf Basis von Erwartungen bilden: Es geht um die erwartete Investitionsrendite, die erwarteten Finanzierungskosten, den erwarteten Marktzins etc. Erwartungen sind natürlich fehleranfällig. Nicht selten hält übersteigerter Optimismus und Pessimismus Einzug in das Börsengeschehen, die die Aktienkurse stärker auf- und abwärts bewegen, als es der Verlauf des Unternehmenserfolges rechtfertigt. Doch langfristig gesehen gibt es überzeugende Gründe für den Investor, bei der Abschätzung des künftigen Aktienkurses vor allem Eigenkapitalrendite und Eigenkapitalaufbau der Firma fest im Blick zu haben.