Der voranstehende Gedankengang mag etwas weit hergeholt zu sein, doch er ist es nicht. Denn er legt offen, was ansonsten nicht so ohne weiteres erkennbar ist: Wenn Menschen unbestreitbar als lernfähig aufzufassen sind, dann lässt sich aus logischen Gründen nicht schon heute sagen, wie sie künftig auf bestimmte Einflussfaktoren handeln werden. Und daher lassen sich auch aus vergangenen Handlungen – oder deren Niederschlag in Form von zum Beispiel Kursmustern an den Börsen – keine systematischen Rückschlüsse auf künftige Kursentwicklungen ziehen.