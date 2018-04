Internationale Energieagentur: Opec hat bei Förderkürzungen ihre Mission erfüllt

Erst im November haben die USA Saudi-Arabien als zweitgrößten Ölförderer der Welt überholt und könnten in diesem Jahr sogar noch Russland vom Thron stoßen. Derzeit fördern die USA 10,5 Millionen Barrel Öl pro Tag, so viel wie nie zuvor. Da auch die Nachfrage in diesem Jahr stark steigen soll, ist unklar, ob die steigende Förderung in den USA den Markt erneut in ein Überangebot rückt. Zumindest aber sollte die Entwicklung den Preisaufschwung im Zaum halten.