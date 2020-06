Investieren in China „Auch europäische Konzerne könnten profitieren“

Schon nach der Finanzkrise flossen in China Milliarden in den Aufbau von Infrastruktur, damals noch in Straßen, Brücken oder Flughäfen. An diesem Konjunkturprogramm gab es auch Kritik.

Für das aktuelle Programm sind riesige Beträge im Spiel, auch wenn weiterhin in klassische Infrastruktur investiert wird. Die Ausgaben müssen effizienter geregelt werden als in der letzten Krise 2008. Die haben mitunter zu unnötiger Verschuldung, Verschwendung und Fehlinvestitionen geführt. Auch jetzt besteht das Risiko, dass Ausgaben unnötig eingesetzt werden, vor allem im Bereich der E-Autos und 5G-Technologie. Es ist längst nicht klar, dass die Nachfrage der Bevölkerung überhaupt mithalten kann, wenn so viel Infrastruktur aufgebaut wird.