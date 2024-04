Investieren in China „Es reicht nicht mehr, dass China billige T-Shirts für den Weltmarkt fertigt“

Wegen der Restriktionen für ausländische Investoren haben viele Anleger keine chinesischen Originalaktien im Depot, sondern Hinterlegungsscheine, sogenannte American Depositary Receipts (ADRs), die an US-Börsen gehandelt werden. Washington droht immer wieder damit, chinesischen Unternehmen das Listing in den USA zu entziehen. Könnte es so weit kommen, etwa wenn Donald Trump die Präsidentschaftswahl im November gewinnt?

Die geopolitische Lage wird mit dem Wahljahr in den USA noch komplexer. Sowohl die Republikaner als auch die Demokraten werden mit einer chinakritischen Politik in den Wahlkampf ziehen. Diese Haltung gegenüber China dürfte sich kaum ändern, unabhängig davon, welche Seite die Wahl gewinnt. Mit dieser vorsichtigen Einschätzung haben wir daher das schon begrenzte US-Umsatz-Exposure in unserem Fonds weiter reduziert. Das Delisting-Risiko würde ich aber nicht überbewerten. Die Diskussion über ein US-Delisting chinesischer Unternehmen ist vor jeder US-Wahl in den letzten zehn Jahren hochgekocht. Viele chinesische Unternehmen wie Alibaba sind mittlerweile in Hongkong zweitnotiert. Wir haben in den vergangenen Jahren ADRs in Hongkong-Aktien getauscht. Das Delisting-Risiko ist unserer Meinung nach damit unter Kontrolle.