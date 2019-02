 Investitionen : Finanzinvestoren stecken weniger Geld in deutsche Firmen

FrankfurtFinanzinvestoren haben im vergangenen Jahr weniger Geld in deutsche Firmen gesteckt. Sie investierten insgesamt 9,6 Milliarden Euro Eigenkapital in gut 1200 vor allem mittelständische Unternehmen und damit 18 Prozent weniger als 2017, wie der Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK) am Montag mitteilte. „Allerdings war 2017 auch ein herausragendes Rekordjahr“, merkte BVK-Vorstandssprecher Christian Stoffel an.