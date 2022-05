Investmentfonds Bafin legt ESG-Richtlinie wegen Energiekrise auf Eis

„Für eine dauerhafte Regulierung ist das derzeitige Umfeld nicht ausreichend stabil“, sagte Bafin-Präsident Mark Branson am Dienstag in Frankfurt. „Kapitalverwaltungsgesellschaften können selbstverständlich weiterhin nachhaltige Investmentvermögen auflegen und vermarkten. Wir werden in unserer Praxis bestimmte Grundsätze anwenden, die wir bereits zur Konsultation gestellt hatten.“