Investmentfonds: Warum Anleger gerade massiv Geld aus Aktienfonds abziehen

Das steht im Kontrast zum extrem guten Monat Januar. In ihm flossen den Aktienfonds per Saldo gut sechs Milliarden Euro neues Kapital zu. Fondsexperten bringen die jüngste Entwicklung mit der Korrektur an den Aktienbörsen zwischen Ende Januar und Mitte März in Zusammenhang. In dem Zeitraum brach zum Beispiel der deutsche Leitindex Dax um gut 13 Prozent weg.