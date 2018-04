Investmentguru: George Soros will mit Kryptowährungen handeln

DüsseldorfGeorge Soros wurde mit seiner Wette gegen den britischen Pfund weltberühmt, nun will der Milliardär offenbar in die Welt der virtuellen Währungen einsteigen. So solle Adam Fisher, Chef der Makro-Investment-Sparte des Soros Fund, in den vergangenen Monaten die Erlaubnis erhalten haben, mit virtuellen Währungen zu handeln, schreibt die Finanznachrichtenagentur Bloomberg.