Investmentstrategie: In fünf Schritten mehr verdienen als die Allianz

Dritter Schwerpunkt für alternative Investments sind neue Energien. So ist die Allianz etwa in Polen über den Projektentwickler und Stromerzeuger Enertrag seit einem Jahr in das Geschäft mit neuen Energien eingestiegen. Insgesamt sind die Münchener an mehr als 100 Wind- und Solarparks beteiligt – in Deutschland, Österreich, Finnland, Frankreich, Portugal, Schweden und in den USA. Mit dem in den Anlagen produzierten Strom können mehr als 1,2 Millionen Haushalte versorgt werden. Mittelfristig will die Allianz ihr Investitionsvolumen in erneuerbare Energien verdoppeln.