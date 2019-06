Investor Relations: Profis für gute Kommunikation mit Anlegern

Davon profitieren auch Anleger, die sich nicht regelmäßig an die IR-Abteilungen wenden, um Fragen zur Aktie oder zur Dividende zu stellen. „Bei Investor Relations geht es auch darum, die Anforderungen der Aktionäre und des Kapitalmarkt in das Unternehmen zu transferieren“, sagt IR-Preisträger Carsten Werle von Talanx. ‎Soll heißen: die IR-Leute halten das Management und die Mitarbeiter auf dem Laufenden darüber, was an der Börse los ist und welche Erwartungen die Aktionäre an das Unternehmen haben. Werles Talanx hat 2018 die Anteilseigner etwa auf den Wechsel des Vorstandsvorsitzenden vorbereitet. Das SDax-Unternehmen gehört zu 79 Prozent dem Versicherungsverein HDI, der Streubesitz ist zu einem Viertel in den Händen von Privatanlegern.