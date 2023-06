Investor Relations Ranking 2023 Diese Unternehmen punkten mit guter Börsenkommunikation

Die Telekom steht vor mehreren Mammutaufgaben. In den vergangenen Jahren hat der Dax-Konzern einen immensen Schuldenberg angehäuft, die Nettoverbindlichkeiten belaufen sich trotz Rückgangs in jüngerer Zeit noch immer auf 133,5 Milliarden Euro. So hoch verschuldet ist kein anderes Unternehmen aus der ersten Börsenliga. In Zeiten steigender Zinsen dürfte die Operation Schuldenabbau nicht einfacher werden.