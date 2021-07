Investoren-Umfrage: Börsenprofis sehen Zenit bei der Konjunktur wohl überschritten

Er verweist auf ähnliche Phasen in den Jahren 2006 und 2010, worauf Zwischenkorrekturen am Aktienmarkt von rund 10 Prozent gefolgt seien. „In diesem Umfeld bleibt die EZB weiter im Fokus. Bisher ist keine Abkehr von der expansiven Geldpolitik erkennbar“, so Hübner.