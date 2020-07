IPO: Alipay-Betreiber plant wohl Mega-Börsengang in Hongkong

Ant Financial ist das am höchsten bewertete Finanztech-Unternehmen der Welt. Bisher sei geplant gewesen, Aktien sowohl in Hongkong als auch in China zu platzieren, doch nun tendiere Ant sehr stark dazu, dies nur in Hongkong zu tun, sagten Insider. Sie verwiesen auf die einfacheren Regeln für die Börsennotierung in der ehemaligen britischen Kronkolonie.