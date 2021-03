IPO: Börsengang von Rohrleitungsbauer Vorwerk bringt 414 Millionen Euro ein

Der Börsengang des niedersächsischen Rohrleitungsbauers Friedrich Vorwerk bringt 414 Millionen Euro ein. Das Unternehmen aus Tostedt bei Hamburg gibt bis zu 9,2 Millionen Aktien zu je 45 Euro aus, wie der Mehrheitsaktionär MBB am Mittwoch mitteilte. Der Preis liegt im unteren Drittel der von 41 bis 56 Euro reichenden Spanne. Insgesamt wird das Unternehmen so mit 900 Millionen Euro bewertet. Nach der Erstnotiz an der Frankfurter Börse, die für Donnerstag geplant ist, werden bis zu 46 Prozent der Aktien im Streubesitz sein.