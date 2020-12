IPO Doordash nimmt bei Börsengang mehr ein als erwartet

Der US-Essensauslieferer Doordash konnte bei seinem Börsengang mehr Geld einnehmen als erwartet. Das Unternehmen platzierte 33 Millionen Aktien zum Preis von 102 Dollar und sammelte damit fast 3,4 Milliarden Dollar (2,8 Milliarden Euro) ein, wie es in der Nacht zum Mittwoch in San Francisco mitteilte. Erst am Freitag hatte das Unternehmen die Spanne auf 90 bis 95 Dollar angehoben.