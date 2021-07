IPO: Grill-Hersteller Weber peilt Börsengang in New York an

Nach einem kräftigen Umsatzsprung wagt Weber den Gang an die New Yorker Börse. Der Zulassungsantrag für das Debüt an der Wall Street sei bereits bei der zuständigen Aufsichtsbehörde eingereicht worden, teilte der US-Hersteller von Gas-, Holzkohle- und Elektrogrills mit. Der Schritt folge auf ein Umsatzwachstum von 62 Prozent im zweiten Halbjahr 2020/21 (per 31. März) gegenüber der Vorjahresperiode.