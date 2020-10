IPO: Immobilienentwickler CTP strebt angeblich an die Börse

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Prag und Niederlassungen in mehreren mittel- und osteuropäischen Ländern befindet sich in Vorgesprächen mit potenziellen Beratern, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Die Gesellschaft, deren größter Markt die Tschechische Republik ist, erwäge, bei dem IPO eine Bewertung von rund sechs Milliarden Euro anzustreben, hieß es.