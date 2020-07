IPO in New York: Versicherungs-Start-up Lemonade feiert fulminantes Börsendebüt

Das Versicherungs-Start-up Lemonade hat ein fulminantes Debüt an der New Yorker Börse gefeiert. Die Aktie des 2016 gegründeten, hochgewetteten Unternehmens sprang am Donnerstag um 72 Prozent auf 50,06 Dollar. Ausgegeben worden waren die Papiere zu 29 Dollar - über der kurz vorher angehobenen Preisspanne von 26 bis 28 Dollar.