IPO in Planung: Swiss-Re-Tochter ReAssure bereitet Londoner Börsengang vor

ZürichDer Schweizer Rückversicherungskonzern Swiss Re treibt die Vorbereitungen für einen Börsengang der Tochtergesellschaft ReAssure weiter voran. Vorbehältlich der Zustimmung der britischen Finanzmarktaufsicht Financial Conduct Authority plane ReAssure, das Registrierungsdokument im Verlauf des Tages zu veröffentlichen, teilte Swiss Re am Freitag mit. Dies sei der erste Schritt zu einer möglichen Notierung der ReAssure-Namensaktien an der Londoner Börse.