IPO: Insider: Finanzinvestor CVC sagt Börsengang vorerst ab

Der Finanzinvestor CVC hat einem Insider zufolge seine Pläne für einen Börsengang in diesem Jahr vorerst gestoppt. Das in London ansässige Private-Equity-Unternehmen habe sich wegen der ungünstigen Marktbedingungen vorerst gegen einen Börsengang entschieden, sagte eine mit den Plänen vertraute Person am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Eigentlich wollte CVC die Emission an der Börse in Amsterdam im Oktober anstoßen.