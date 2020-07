IPO: Investor Brockhaus nimmt mit Börsengang 115 Millionen Euro

Mit dem Geld aus dem Börsengang will Brockhaus weitere Technologiefirmen aus dem Mittelstand kaufen. Bisher gehören dem seit 2017 bestehenden Investor erst zwei Unternehmen mit zusammen 54 Millionen Euro Umsatz und einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 16 Millionen Euro: die Karlsruher Palas Partikel- und Lasermeßtechnik GmbH, deren Geräte etwa Feinstaub in der Luft messen können, und die Ihse-Gruppe aus Oberteuringen am Bodensee, die IT-Bauteile für die Signalübertragung herstellt.