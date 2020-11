IPO: Lebensmittel-App Instacart will an die Börse

Die US-Lebensmittellieferanten-App Instacart strebt Insidern zufolge an die Börse. Die Emission könne Anfang nächsten Jahres erfolgen, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen. Im vergangenen Monat wurde Instacart mit 17,7 Milliarden Dollar bewertet, damals sammelte der App-Betreiber bei privaten Investoren 200 Millionen Dollar ein. Die Bewertung könnte den Insidern zufolge bis zum Börsengang auf rund 30 Milliarden Dollar steigen. Die App vermittelt Lebensmittellieferungen von Supermärkten wie Walmart. Das 2012 gegründete Unternehmen verzeichnete in der Corona-Krise einen deutlichen Anstieg der Aufträge - ein Plus von 500 Prozent.